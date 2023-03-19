افتتاح معرض الفنان الراحل عبد العال حسن فى جاليرى مصر.. الليلة

يحتضن جاليري مصر للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات معرض «عالم عبد العال»، للفنان التشكيلي الراحل عبد العال حسن، والذي يستمر حتى 27 أبريل 2023.

والفنان «عبد العال حسن»، يعتبر واحدًا من رواد الفن المصري المعاصر، لقب بـ «سيد التلوين» وملحن الإيقاع الموسيقي الجميل في الرسم، تعامل ببراعة مع مختلف الوسائط والمواد والتقنيات.

كانت مسيرة الفنان «عبد العال حسن» الفنية الممتدة على مدى 50 عامًا مليئة بعدد كبير من المعارض، لوحاته الجدارية معروضة في متحف دنشواي ومتحف فلسطين، كما تعرض قاعات مجلس النواب لوحات عبد العال حسن بالحجم الطبيعي للزعيمين المصريين الراحلين أنور السادات وحسني مبارك.

قام بتصميم عدد كبير من أغلفة الكتب التي نشرتها دور النشر الكبرى، كما رسم مجلات الأطفال في مصر والعالم العربي برسومات جميلة وجذابة.

عاش الفنان «عبد العال حسن» في بدايات عمره تجربة التهجير المؤلمة عندما شنت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل عدوانها الثلاثي على بورسعيد ومدن قناة السويس المجاورة لها في عام 1956.

بعد اجتيازه الامتحان النهائي لامتحان الثانوية العامة، انتقلت عائلته إلى القاهرة والتحق بقسم التصميم الداخلي بكلية الفنون، وخلال دراسته أظهر إنجازًا أكاديميًا ممتازًا، بعد تخرجه عام 1968 خدم في الجيش خلال حرب الاستنزاف، أنهى الخدمة العسكرية بعد أن انتصرت مصر في الحرب ضد إسرائيل في أكتوبر 1973، استغل فترة الست سنوات في مسيرته الفنية لتصميم الرسوم التوضيحية والملصقات الجدارية.

عمل عبد العال حسن في مجلة «صباح الخير» كرسام صحفي، حيث لفت أنظار مشاهيرها مثل الرسام حسن فؤاد والكاتب لويس جريس، كما أعرب عن امتنانه لرسام المجلة الشهير جمال كمال، وأخرج مئات الأغلفة للمجلة، بفضل ألوانه الغنية، وضربات فرشاته الرائعة، مما ساهم في أن تصبح المجلة جذابة لعدد أكبر من القراء.

ظهر الفنان عبد العال حسن، وذاع صيته في منتصف سبعينيات القرن المنصرم، حتى أصبح من مشاهير الفن المصري المعاصر في ثمانينيات وتسعينيات القرن نفسه، إلا أنه في عام 2013 وضع فرشاته بعد أن فقد بصره.