وزير التموين: المخزون الاستراتيجى للسلع يتخطى 6 أشهر.. وبشرى سارة عن الدواجن

أجرى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة داخل معرض “أهلا رمضان”، بمنطقة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن اللحوم الموجودة به بلدي ويصل سعرها إلى 200 جنيه.

السلع متوافرة ولا يوجد سبب للهجوم على شرائها

وقال على هامش جولته بالمعرض لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن المخزون الاستراتيجى من السلع يتخطى الـ6 أشهر، مؤكدًا أن السلع متوافرة ولا يوجد سبب للهجوم على شرائها.

وأوضح أن هناك مراكب قادمة بالدواجن خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية ستستقبل 26 ألف طن فراخ برازيلي تدخل الأراضي المصرية خلال أسبوع، كما أكد أن الوزارة تراعي توافر السلع خلال العام كله.

وأكد أن استيراد لحوم من تشاد يأتي نتيجة مجهود كبير من الشركة الوطنية ووزارة الداخلية، موضحًا أن سعر اللحوم السودانية 165 جنيها للكيلو ومن الممكن أن يكون أقل، ويجرى حاليًا إقامة مزارع في أوغندا والسودان.