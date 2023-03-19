الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير التموين: المخزون الاستراتيجى للسلع يتخطى 6 أشهر.. وبشرى سارة عن الدواجن

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أجرى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة داخل معرض “أهلا رمضان”، بمنطقة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن اللحوم الموجودة به بلدي ويصل سعرها إلى 200 جنيه. 

السلع متوافرة ولا يوجد سبب للهجوم على شرائها

وقال على هامش جولته بالمعرض لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع  عبر فضائية “صدى البلد”، إن المخزون الاستراتيجى من السلع يتخطى الـ6 أشهر، مؤكدًا أن السلع متوافرة ولا يوجد سبب للهجوم على شرائها.

وأوضح أن هناك مراكب قادمة بالدواجن خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية ستستقبل 26 ألف طن فراخ برازيلي تدخل الأراضي المصرية خلال أسبوع، كما أكد أن الوزارة تراعي توافر السلع خلال العام كله. 

وأكد أن استيراد لحوم من تشاد يأتي نتيجة مجهود كبير من الشركة الوطنية ووزارة الداخلية، موضحًا أن سعر اللحوم السودانية 165 جنيها للكيلو ومن الممكن أن يكون أقل، ويجرى حاليًا إقامة مزارع في أوغندا والسودان.

وزير التموين المخزون الاستراتيجي السلع الدواجن فراخ برازيلي تشاد إقامة مزارع اوغندا السودان

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