كشف لغز منشورات أشعلت السوشيال ميديا

أثار عدد من المنشوارت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا على مدار الساعات المنقضية، لدرجة أنها أشعلت السوشيال ميديا، عقب نشرها سواء بوستات أو فيديوهات.

وقد نجحت أجهزة الأمن في كشف التفاصيل الكاملة والملابسات الحقيقية لما تم نشره من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعذيب قطة على تيك توك

عقب رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استغاثة عبرموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من بعض المواطنين ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه عبر تطبيق "تيك توك" أثناء تعذيبه لـ"قطط".

بتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية)، وأقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح مع أصدقائه.

منشور سرقة بطاريات السيارات بالتجمع

في ضوء تداول منشور مدعوم بصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن سرقة إطارات سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مستأجرة (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضاف بإعادته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة للمكتب المستأجرة منه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بجراج العقار سكنه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

منشور سرقة إنترلوك

في ضوء ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام سائق سيارة نقل بسرقة طوب "إنترلوك" وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بمعاونة آخرين (سائق، مقاول).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من الطوب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

فيديو مواطن يضرب شقيقه في الغربية

في ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية من تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يتضمن ظهور سيدة بشعر مقصوص ووجود أمراض جلدية "تقرحات بالرأس والأذن"، وتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها إثر خلافات عائلية بينهما.

بالفحص تم تحديد السيدة الظاهرة بالمقطع المشار إليه وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، وباستدعائها قررت بقيام (شقيقها - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، وأضافت بقيامها بقص شعرها بنفسها بمحض إرادتها أثناء تواجدها بمنزل شقيقها لكونها تعاني من أمراض جلدية (تقرحات جلدية بالرأس والأذنين).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.