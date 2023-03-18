السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مستشار «الزمالك» يكشف موعد خروج مرتضى منصور من السجن ورسالته للجماهير

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن خروج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوم الأحد المقبل.

وقال العسال في منشور عبر "فيس بوك": "اليوم زرت المستشار مرتضى منصور في محبسه، وقام بتوجيه رسالة إلى جماهير الزمالك العريضة بأنه سيقوم بإصدار قرارات حاسمة لتصحيح المسار فور خروجه الأحد المقبل".

وأضاف: "مدة الشهر حبسًا تنتهي الأحد المقبل، والمستشار متمسك بالرفض التام في التفريط في حقوق النادي".

وكان الزمالك قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمود العسال المستشار القانوني للزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك

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مستشار «الزمالك» يكشف موعد خروج مرتضى منصور من السجن ورسالته للجماهير

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