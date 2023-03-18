الفنانة منى جبر: لا أتواصل مع الوسط الفنى والإعلامى منذ فترة كبيرة

كشفت الفنانة والإعلامية منى جبر، عن سر غيابها 10 سنوات عن الشاشة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، ابتعدت عن الشاشة لإعطاء مساحة وفرصة للظهور لوجوه جديدة.

وأضافت: "رفضت دوري في فيلم الحفيد بالبداية خوفًا من رد فعل الجمهور، وكل واحد منا يقدر يشوف نفسه في فيلم الحفيد".

وأشارت إلى أن فيلم الحفيد أثره باقٍ حتى اليوم لأنه عمل سري اجتماعي، المخرج عاطف سالم سبب كبير في نجاح فيلم "الحفيد".

وأكدت أن إعلاميي التليفزيون المصري كانوا مشهورين أكثر من نجوم السينما، متابعة: "لا أتواصل مع الوسط الفني والإعلامي منذ فترة كبيرة".