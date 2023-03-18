ذكرى رحيل بابا العرب

الذكرى الحادية عشرة لرحيل قداسة البابا شنودة الثالث، ورغم ذلك ما زال الرجل حيًا فى وجدان الكنيسة والوطن، مسيرة ممتدة عبر أربعين عامًا وجلوسه على ‏الكرسى البابوى، إنه الرقم والمعادلة المهمة فى تاريخ بطاركة الكنيسة ‏المصرية، والسبب فى ذلك يعود إلى عدة عوامل أهمها تكوينه الشخصى وملكاته ‏ومواهبه المتعددة، مما جعله كاريزما شخصية متفردة فى تاريخ الكنيسة، وهنا ‏سبب مهم آخر تلاقى مع مكونات شخصيته، وهو الحدث المهم فى تاريخ العالم ‏والمنطقة المتمثل فى اغتصاب الأراضى الفلسطينية.‏

هنا الرقم المهم الذى مثله قداسة البابا شنودة فى المعادلة السياسية والمتمثلة فى ‏مسيرته الوطنية التى قاد فيها الاعتراض كليًا على وجود هذا الكيان المغتصب، ‏وتمثل ذلك فيما حدث من خلافات كبيرة بينه وبين الرئيس السادات.

هنا السؤال الذى لم يتطرق له الكثيرون وهو: كيف يكون لبابا الكنيسة ‏الأرثوذكسية المسيحية التى تنادى بالسلام والتعايش والمحبة الاعتراض على ‏معاهدة السلام مع إسرائيل، أليس ذلك منافيًا تمامًا لتعليم المسيحية؟

الإجابة تحدث ‏عنها قداسة البابا باستفاضة، وهو أن إسرائيل جاءت إلى المنطقة مغتصبة أراضى ‏الفلسطينيين بوعد بلفور وليس بوعد من الله، فاستقراء الرجل الثقافى والسياسى ‏للأحداث أعطاه أن يرى للأمام على بعد عشرات السنوات ما هو قادم ومخطط ضد ‏المنطقة والكنيسة المصرية من الكيان الصهيونى.‏

وظهر ذلك فى مقاومته المستمرة بالتعاليم والتضامن مع القضية الفلسطينية، لأنه ‏كان يرى أبعاد ما هو قادم من تدمير للمنطقة وإضعاف للكنيسة المصرية، ففند ‏بالشرح والتعليم الأكذوبة التى تقول إن إسرائيل جاءت بوعد من الله إلى الأراضى ‏الفلسطينية واستشهد بالعهد الجديد، وفى عام ٢٠٠٢ عقد البابا مؤتمرًا شعبيًا فى ‏الكاتدرائية المرقسية لإعلان دعمه الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات بعد ‏تحديد إقامته فى رام الله، وقام البابا بإجراء مكالمة تليفونية مع عرفات للتأكيد ‏على مساندته له فى القضية الفلسطينية‎.‎

وأعلن البابا شنودة الثالث عن موقفه كاملًا من مقاومة الكيان الإسرائيلى، وقال ‏بوضوح: إن إسرائيل ليست شعب الله المختار، وأكد أن فكرة شعب الله المختار ‏كانت لفترة معينة أو لغرض معين وانتهت، وأن إسرائيل الحالية ليست شعب الله ‏المختار، وأن اليهود جاءوا إلى فلسطين بوعد من بلفور، وليس بوعد من الله‎.‎

وكشف البابا شنودة الثالث، أيضًا، فى ندوة معرض الكتاب منتصف التسعينيات، عن ‏أكذوبة عودة اليهود، وقال بوضوح: إن قلنا إنه لا توجد آيات عن عودتهم ‏سيرصدون عشرات الآيات عن عودتهم، ولكن الحقيقة أنهم عادوا بالفعل أيام سبى ‏بابل وأشور، وهناك ترنموا وبكوا قائلين على أنهار بابل هناك جلسنا، ولكن عودتهم ‏المزعومة الآن غير حقيقية‎.

استمرت الكنيسة فى موقفها الوطنى ورفضها التطبيع مع الاحتلال الصهيونى، وقاد ‏البابا شنودة الثالث حملة المقاطعة وكان موقفًا وطنيًا دفع البعض إلى منحه لقب ‏بابا العرب، وذكرت منصة تاريخ الأقباط واقعة تؤكد مكانة ودور الكنيسة قادة ‏وشعبًا فى رفض أكاذيب الاحتلال، حيث فى مايو عام ١٩٩٧م كان البابا شنودة ‏على موعد لحضور اجتماع رؤساء مجالس كنائس الشرق الأوسط بسوريا، ثم ‏يتبعه لقاء مع الرئيس السورى حافظ الأسد‎.‎

وكان البابا قبل سفره قد تلقى دعوة لزيارة اللاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك، ‏ورغم ترتيب جدول الزيارات، لكن لم يتردد ورحب البابا، وفى مساء الخامس من ‏مايو وصل البابا شنودة إلى المخيم وحالت الجموع المحتشدة دون دخول سيارته ‏وسيارات الوفد المرافق، فنزل مترجلًا وسار بموكبه محاطًا بأبناء المخيم، وهم ‏يرددون: «بابا شنودة أهلًا بيك.. شعب فلسطين بيحييك».‏

وهناك ألقى عصام القاضى، الأمين العام لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية ‏الفلسطينية، كلمة ترحيب بقداسة البابا، قال فيها: يسرنى أن أقول لك يا قداسة البابا ‏إنك موجود فى قلب كل فلسطينى، بل فى قلب كل العرب والمسلمين، إنك بابا ‏الشرفاء فى العالم الذين يناضلون لأجل الحق والعدل.. إنك بابا القدس بابا العرب، ‏واستعرض البابا وقتها فى كلمته أوجاع القضية الفلسطينية وختمها بكلمته ‏المشهورة: لن ندخل القدس إلا مع إخواننا المسلمين، عندها لم تهدأ القاعة من ‏التصفيق، ثم ختم جولته بالمخيم التى كانت حديث فلسطين والبلاد العربية‎.‎

وعندما رحل البابا شنودة، وتقديرًا لكشفه أكاذيب الاحتلال، نعته الجامعة العربية، ‏وكان بيانها: «لقد كان قداسته رمزًا دينيًا كبيرًا وقامة مصرية ووطنية عظيمة ‏حملت هموم المصريين والعرب جميعًا وعاش بإيمانه العميق مدافعًا عن الوحدة ‏الوطنية، وعن القضايا العربية، وعن روح التسامح والمحبة والحوار بين أتباع ‏الديانات السماوية‎».