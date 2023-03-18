مصدر يكشف سبب رفض الأهلي التعاقد مع أشرف بن شرقي

عاد من جديد اسم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي يطفو على سطح الأحداث داخل أروقة القلعة الحمراء تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ترشيحه من جانب بعض وكلاء اللاعبين.

وكشف مصدر مسئول أن هناك تحفظ من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بشأن فكرة ضم أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة، خاصة أن الصفقة كانت مطروحة بدون مقابل في بداية الموسم الحالي ولكن تجاهل الفريق ضمه في صفقة انتقال حر من الزمالك بعد انتهاء عقده.

وقال المصدر إن هناك بعض التحفظات من جانب إدارة النادي الأهلي لفكرة ضم أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة، ولكن من المقرر أن يحسم الأمر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة تري أن التعاقد مع أشرف بن شرقي سوف يجعل الفريق مطالب بدفع مقابل مادي لفريق الجزيرة الإماراتي بالإضافة إلى عقد اللاعب الذي لن يقل عن مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد على الرغم من أن اللاعب كان متاح فكرة ضمه في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر وقد يتسبب في أزمة داخل غرفة الملابس.