«الرياضة» و«المتحدة» تدشنان مراكز تدريب «كابيتانو مصر» بالمحافظات

نجحت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الشركة المتحدة في تدشين المرحلة الأولى من مراكز تدريب مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والقاهرة، وجاري التنسيق لافتتاح مراكز التدريب بمحافظات الإسكندرية وأسيوط.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو دعم واستمرارية مشروعات اكتشاف المواهب الرياضية.

واختارت اللجنة العلمية للمشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية “كابيتانو مصر” برئاسة الدكتور كمال درويش والمدير الفني للمشروع الدكتور محمود سعد والمختصين بوزارة الشباب والرياضة، خلال الأسابيع الماضية الأماكن المناسبة لبدء عملية التدريب الخاصة بالمشروع بالمحافظات التي نفذت بها عملية الانتقاء بشهر أغسطس 2022.

وكذلك البرامج التدريبية والفنية للفئة العمرية مواليد 2008 بما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية وتحقيق أهداف المشروع من خلال انضمام اللاعبين إلى الأندية المحلية والعالمية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بكافة المشروعات التي تهتم باكتشاف الموهوبين في شتى المجالات، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس للبرنامج خلال افتتاحه لمدينة المنصورة الجديدة للاعبي المشروع وكذلك حضور النهائي باستاد الدفاع الجوي، كان له بالغ الأثر في التأكيد على أهمية البرنامج، وحث اللاعبين على التدريبات الجيدة بجانب الدراسة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه من ضمن التوجيهات الكبرى هو اختيار كل المؤسسات لانتقاء الموهبة سواء في الرياضة أو العلم أو الشباب بصفة عامة، ومشروع «كابيتانو مصر» واحد من المشروعات الكبيرة من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة.

وأكد الوزير أنه يوجد انتقاء حاليًا لعدد من الناشئين لتطوير قدراتهم ثقافيًا ورياضيًا لكي يتم نقلهم للداخل والخارج لتطوير منتخبات مصر القادمة.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية لمراكز التدريب بالمحافظات كالتالي؛ الدقهلية برئاسة الكابتن فتحي الزهيري، ومركز تدريب محافظة الإسماعيلية برئاسة الكابتن أحمد العجوز والدكتور أحمد عبده، ومركز تدريب محافظة الغربية برئاسة الدكتور هاني سعيد، ومركز تدريب محافظة الشرقية الدكتور خالد كمال، ومركز تدريب محافظة القاهرة برئاسة الكابتن أحمد أبو رحاب.