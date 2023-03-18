السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إبراهيم الجارحى: إفلاس البنوك الأمريكية دليل هشاشة النظام المصرفى بالكامل

إبراهيم الجارحي
إبراهيم الجارحي

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن إفلاس بعض البنوك الاقتصادية الأمريكية ينذر بتدهور الاقتصاد العالمي أكثر من ذلك، وهو ما سبب توترا شديدا في الداخل الأمريكي.

هشاشة النظام المصرفي الأمريكي

وأكد الإعلامي إبراهيم الجارحي، خلال تقديمه برنامج "بالمنطق" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنوك الأمريكية تمنع فرض فوائد على القروض الاستثمارية بل يصل الأمر إلى فرض فوائد سلبية من أجل تشجيع المستثمرين على الإنتاج والتوسع في البيزنس، وفي المقابل يتم حماية أموال المودعين بقيمة 250 ألف دولار فقط.

إفلاس البنوك الأمريكية

وأضاف في حديثه، أن البنوك الأمريكية هيئات استثمارية تتعرض للمكسب والخسارة، ولهذا يتم استثمار أموال المودعين في السندات المصرفية الأمريكية، وهي سندات طويلة المدى وذات عائد قليل، وبالتالي عندما يريد المواطن سحب أمواله فهذا الأمر ليس بالهين.

وأشار إلى أنه بعد رفع سعر الفائدة أصبح الإقبال على سحب أموال المودعين للاستثمار في هذه الأسعار الجديدة، وبالتالي انهار وأفلس بعض البنوك الأمريكية.

ابراهيم الجارحي البنوك الأمريكية النظام المصرفي الأمريكي القاهرة الإخبارية إفلاس البنوك الأمريكية

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