رامي عباس ينفى رحيل صلاح من ليفربول: «من أين أتيتم بهذه المعلومات؟!»

رد رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي على أحد التقارير الصحفية التي تناولت مسألة رحيل "مو" عن ليفربول.



وسبق أن كشفت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية عن أن محمد صلاح بات منفتحًا على الرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وينتهي عقده الجديد الذي وقعه مع النادي في الصيف الماضي بحلول 30 يونيو من عام 2025.



وشارك محمد صلاح في 39 مباراة بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري، وسجل 22 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.



وأعاد رامي عباس نشر تغريدة أحد صحفيي فوت ميركاتو، والذي نشر معلومة انفتاح صلاح للرحيل عن ليفربول، وعلق عليها: "من أين أتيت بهذه المعلومات إذا لم نتناقش أنا وصلاح في هذا الأمر، من فضلك أخبرنا".

وسبق أن أعاد عباس، نشر تدوينة لأحد الحسابات المختصة بتغطية أخبار نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة، "تويتر"، معلقًا: "هراء، هذا لم تتم مناقشته أبدًا أو التفكير فيه، لم نفكر أبدًا في عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا".

واضطر الحساب المذكور، أنفيلد واتش، لحذف التغريدة التي أعاد رامي عباس نشرها عبر حسابه الرسمي، عقب تعليقه عليها.



ولعب محمد صلاح 293 مباراة بقميص ليفربول بمختلف البطولات، منذ انضمامه للفريق، وسجل 178 هدفًا وصنع 74 لزملائه.



وسبق أن ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز الأندية المهتمة بضم صلاح خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام فريق ريال مدريد في مباراة دور الـ16 للبطولة.