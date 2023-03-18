السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«20 عاما على فراش المرض».. «حياة كريمة» تنفذ «عاطف» من الموت في المنيا

حياة كريمة
حياة كريمة

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منذ انطلاقها الكثير الخدمات لسكان الريف المصري حيث عملت على  تطوير البنية التحتية في القرى الأشد احتياجًا بمختلف المحافظات، عبر تنفيذ مشروعات كثيرة، تضمنت إنشاء محطات المياه وتطهير مياه الصرف الصحى، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات لهم.

أحد مستفيدي "حياة كريمة": الرئيس جعلنا نطمئن على مستقبل أولادنا وصحتهم

«عاطف العمرى»، يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، يعيش بقرية أبوالعباس، التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، عانى من مرض الفشل الكلوى وهو فى سن العشرين بسبب شرب المياه غير النظيفة التي كان في قريته بسبب تهالك منظومى الصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي جعل قوته البدنية تقل مع مرور الوقت وأصبح قعيد على فراش المرض، لكن في عشية وضحاها تبدل الحال، بعدما زاره فريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدموا المساعدات الصحية له. 

وقال «عاطف» لـ«الدستور» إن الرئيس السيسى جعل أهالى القرى يطمئنون على مستقبل أبنائهم، بعد إنشاء محطات المياه والصرف الصحى بمختلف المحافظات حيث شعر بسعادة كبيرة حينما زاره فريق من «حياة كريمة» فى منزله، لرصد احتياجاته، وتحدث معهم على توفير مياه شرب نظيفة عبر حل مشكلة الصرف الصحى هو حلمه الوحيد، لحماية الأطفال من الأمراض التى تنتشر بسبب التلوث.

وذكر أن شرب المياه غير النظيفة جعله يحتاج إلى غسيل كلوى أسبوعيًا، كما أن الكثير من سكان القرى يعانون من الفشل الكلوى بسبب المياه، لذا يريد حماية الأطفال حتى لا يتألموا مثله، موضحا أن حياة كريمة جاءت بالخير والأمان لأهالى القرية، فخلال شهور قليلة حلت أزمة المياه والصرف الصحى، وحمت السكان والأطفال من ذلك التلوث. 

واختتم بتوجيه الشكر للرئيس السيسى الذى غير مستقبل القرى النائية للأفضل، وحولها لقرى متطورة، حيث أن الأطفال والشباب سيجنون ثمار ما يتحقق من إنجازات خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن هذا الجهد سيقلل من عدد المرضى فى مصر.

المبادرة حياة كريمه الصحية السيسي البنية التحت المياة والصرف الصحي لمنيا لمبادرة الرئاسية حياة كريمة كلوي فراش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

تعرف على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 .. موعد التقديم والشروط

«WATCH IT» تتألق فى رمضان بباقة من أقوى الأعمال الدرامية

بالأسماء.. نقل 8 مصابين في حادث بصحراوي الإسماعيلية للمستشفى

«الدستورية» ترفض دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإدارى

إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

مستشار «الزمالك» يكشف موعد خروج مرتضى منصور من السجن ورسالته للجماهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا