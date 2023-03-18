«20 عاما على فراش المرض».. «حياة كريمة» تنفذ «عاطف» من الموت في المنيا

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منذ انطلاقها الكثير الخدمات لسكان الريف المصري حيث عملت على تطوير البنية التحتية في القرى الأشد احتياجًا بمختلف المحافظات، عبر تنفيذ مشروعات كثيرة، تضمنت إنشاء محطات المياه وتطهير مياه الصرف الصحى، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات لهم.

أحد مستفيدي "حياة كريمة": الرئيس جعلنا نطمئن على مستقبل أولادنا وصحتهم

«عاطف العمرى»، يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، يعيش بقرية أبوالعباس، التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، عانى من مرض الفشل الكلوى وهو فى سن العشرين بسبب شرب المياه غير النظيفة التي كان في قريته بسبب تهالك منظومى الصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي جعل قوته البدنية تقل مع مرور الوقت وأصبح قعيد على فراش المرض، لكن في عشية وضحاها تبدل الحال، بعدما زاره فريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدموا المساعدات الصحية له.

وقال «عاطف» لـ«الدستور» إن الرئيس السيسى جعل أهالى القرى يطمئنون على مستقبل أبنائهم، بعد إنشاء محطات المياه والصرف الصحى بمختلف المحافظات حيث شعر بسعادة كبيرة حينما زاره فريق من «حياة كريمة» فى منزله، لرصد احتياجاته، وتحدث معهم على توفير مياه شرب نظيفة عبر حل مشكلة الصرف الصحى هو حلمه الوحيد، لحماية الأطفال من الأمراض التى تنتشر بسبب التلوث.

وذكر أن شرب المياه غير النظيفة جعله يحتاج إلى غسيل كلوى أسبوعيًا، كما أن الكثير من سكان القرى يعانون من الفشل الكلوى بسبب المياه، لذا يريد حماية الأطفال حتى لا يتألموا مثله، موضحا أن حياة كريمة جاءت بالخير والأمان لأهالى القرية، فخلال شهور قليلة حلت أزمة المياه والصرف الصحى، وحمت السكان والأطفال من ذلك التلوث.

واختتم بتوجيه الشكر للرئيس السيسى الذى غير مستقبل القرى النائية للأفضل، وحولها لقرى متطورة، حيث أن الأطفال والشباب سيجنون ثمار ما يتحقق من إنجازات خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن هذا الجهد سيقلل من عدد المرضى فى مصر.