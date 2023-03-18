من بينهم ذوو الهمم.. «القوى العاملة» تسلم 30 عقد عمل للشباب بقنا

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، عن تسليم 30 عقد عمل للشباب منهم ذوو الهمم للعمل بشركة "إيجل اندستريز" لتصنيع المادة الخام لألواح الكونتر- بالمنطقة الحرة بمركز قفط التابع للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالسعي الحثيث لتوفير فرص عمل للشباب المصري في مختلف القطاعات وأخذ بعين الاعتبار استكمال نسبة الـ 5% بالمنشآت.

وأوضح أحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة بقنا في تقريره للوزارة، أن المديرية شاركت في فعالية تسليم 30 عقد عمل للشباب بشركة "إيجل اندستريز" لتصنيع المادة الخامل لألواح الكونتر- بالمنطقة الحرة بمركز قفط التابع لمحافظة قنا، منوهًا إلى أن العقود تضمنت فتاتين وشابا من ذوي الهمم.

وشارك في الفعالية عنان أبو سمرة، مدير الشركة، وفوزي نصر وكيل الوزارة، رئيس المنطقة الحرة بقفط، حيث قدّم أحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة بقنا، تحيات الوزير حسن شحاتة، للحضور، مشيرًا إلى دعم الوزارة التام للاستثمار والمستثمرين وحرصها الدائم على تذليل العقبات لهم مما يثري الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب، وموضحًا أن مديرية القوى العاملة بقنا على أتم الاستعداد بتقديم شتى أوجه الدعم لجميع المستثمرين بالمحافظة وعقد الندوات واللقاءات التوعوية في شرح قانون العمل وعلاقة أطراف العمل والسلامة والصحة المهنية كذا توفير العمالة المدربة من خريجي مركز التدريب المهني بقفط.

ورافق مدير المديرية في الفعالية، محمد علي محمود، وكيل المديرية، عبدالحميد غزالي عثمان، مدير مركز التدريب المهني بقفط، ومدحت منير حنا، مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بقفط، محمد إبراهيم زارع مدير العلاقات العامة بالمديرية، نعمة بدوي عبدالمجيد، مدير مكتب قوى عاملة قفط.