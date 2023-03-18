«حياة كريمة».. طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى النائية بمختلف المحافظات، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وعلى مدار الـ8 سنوات الماضية شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيام العديد من المشروعات التي تم ضخ مليارات الجنيهات فيها بعدد من المحافظات، ومن ضمن المحافظات التي شهدت عددا من المشروعات محافظة سوهاج، وفي السطور التالية نستعرض أبرز مشروعات قطاع الصرف الصحي سوهاج.

محطة معالجة صرف صحي "بني حميل"

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مشروع محطة معالجة صرف صحي "بني حميل" بمركز البلينا، بمحافظة سوهاج، والذي تم تنفيذه في مايو 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة 74 مليون جنيه على مساحة 1275 متر مربع، بطاقة تصميمية 320 لتر/ثانية، وتشمل " شبكات انحدار بطول 20 كم بأقطار من 160 إلى 800 مم، وخط الطرد قطر 700مم بطول 7.1 كم.

محطة مياه قرية "أولاد الشيخ"

تم تنفيذ مشروع محطة مياه قرية "أولاد الشيخ" بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في مايو2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إنشاؤها بتكلفة 20 مليون جنيه على مساحة 4146 مترا مربعا، بطاقة 2000 متر مكعب/ اليوم؛ لتخدم 18 ألف نسمة بـ"أولاد الشيخ، ونجع الدير".

محطة مياه "إدفا وأولاد نصير"

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مشروع محطة مياه "إدفا وأولاد نصير" بمركز سوهاج، والذي تم تنفيذه في مايو 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي بتكلفة 50 مليون جنيه.

تطوير ثلاث معامل مياه شرب وصرف صحي

تمت أعمال تطوير ثلاث معامل مياه شرب وصرف صحى بسوهاج في مايو 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيس، وهما تطوير معمل مياه جهينة ومعمل مياه طما ومعمل صرف صحى طهطا بتكلفة تبلغ 2.6 مليون جنيها.

إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق سوهاج أخميم

شهدت خطوط مياه الشرب بطريق سوهاج إخميم، أعمال إحلال وتجديد في مايو 2022، بتكلفة تبلغ 7.8 مليون جنيه بطول 2.5 كيلو متر وكذلك خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة بطول 550 متر يتم إحلال وتجديد مواسير المياه بطريق سوهاج أخميم قطر 315 ملى بطول 1050 مترا، وكذلك مواسير قطر 280 مم بطول 480 متر ومواسير قطر 225 مم بطول 900 مترا وتم الانتهاء من تنفيذ 15 غرفة محابس وتنفيذ 25 قطعية على خط مياه قطر 280 مم هذا، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة قطر 12 بوصة.

مهمات سلامة وصحة مهنية لشركة مياه الشرب

ضمن مشروعات الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشروع شراء مهمات سلامة وصحة مهنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بمبلغ 1.8 مليون جنيه، بهدف تأمين بيئة العمل والحفاظ على حياة العاملين منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتى، وكذلك شراء 30 شنطة إصلاح كلور متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور، وذلك للتعامل السريع مع أى تسرب لغاز الكلور.