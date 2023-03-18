السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط حائط منزل «غير مأهول» بحى مقبل فى بنى سويف

حائط
حائط

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، الإجراءات التي تم اتخاذها حيال سقوط حائط بأحد منازل بحي مقبل بمدينة بني سويف "غير مأهول بالسكان"، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، تم التوجه إلى موقع المنزل، واستدعاء ممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية من الحماية المدنية والمرور وشركات المرافق والوحدة المحلية والإدارة الهندسية، وتم عمل كردون أمنى بمحيط المنزل وتيسير الحركة المرورية بعيداً عن المنزل، وفصل كافة المرافق  الأساسية عن العقار المذكور.

وأضاف هاني الجويلي، رئيس المدينة، أن المنزل صادر له قرار تخفيف أحمال، ويتكون من دورين علويين ودور أرضي كانت تتم له أعمال ترميم وصيانة، حيث تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأحد الاستشاريين لإعداد تقرير وافٍ عن الحالة الفنية والإنشائية للمنزل، والذي أوصى بإزالة كامل العقار حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وسوف يتم التنسيق مع أصحاب العقار لتنفيذ الإزالة للمبنى لخطورته، والتي من المقرر أن تتم اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف حماية المدنية الأجهزة التنفيذية السكرتير العام المساعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: تطور إنتاج الدراما ساعد فى انتشار المنصات

إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

المستشار الألماني يشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن محاكمة بوتين

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

وزير التموين: تزويد المعارض والمجمعات بالسلع لضمان توفيرها فى رمضان

النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بالهرم دون إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا