سقوط حائط منزل «غير مأهول» بحى مقبل فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، الإجراءات التي تم اتخاذها حيال سقوط حائط بأحد منازل بحي مقبل بمدينة بني سويف "غير مأهول بالسكان"، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، تم التوجه إلى موقع المنزل، واستدعاء ممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية من الحماية المدنية والمرور وشركات المرافق والوحدة المحلية والإدارة الهندسية، وتم عمل كردون أمنى بمحيط المنزل وتيسير الحركة المرورية بعيداً عن المنزل، وفصل كافة المرافق الأساسية عن العقار المذكور.

وأضاف هاني الجويلي، رئيس المدينة، أن المنزل صادر له قرار تخفيف أحمال، ويتكون من دورين علويين ودور أرضي كانت تتم له أعمال ترميم وصيانة، حيث تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأحد الاستشاريين لإعداد تقرير وافٍ عن الحالة الفنية والإنشائية للمنزل، والذي أوصى بإزالة كامل العقار حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وسوف يتم التنسيق مع أصحاب العقار لتنفيذ الإزالة للمبنى لخطورته، والتي من المقرر أن تتم اليوم أو غدا على أقصى تقدير.