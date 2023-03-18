السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انعقاد لقاء الكنائس المسيحية ذات التراث السرياني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انعقد لقاء الكنائس المسيحية ذات التراث السرياني «جذور» في مصر في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

شارك اللقاء أصحاب السيادة المطران مار أفرام إيلي وردة، مطران أبرشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك ، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، و الخور أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية في مصر.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏جلوس‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

يهدف هذا اللقاء للتعاون المشترك بين الكنائس في كافة المجالات وإثبات الوجود والنشاط السرياني المستمر في المجتمع المصري.

التقدم التراث القبطي الخور أسقف بولس ساتي الدراسات القبطية التعاون المشترك الربان فيلبس عيسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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