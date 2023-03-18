انعقاد لقاء الكنائس المسيحية ذات التراث السرياني

انعقد لقاء الكنائس المسيحية ذات التراث السرياني «جذور» في مصر في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة.

شارك اللقاء أصحاب السيادة المطران مار أفرام إيلي وردة، مطران أبرشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك ، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، و الخور أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية في مصر.

يهدف هذا اللقاء للتعاون المشترك بين الكنائس في كافة المجالات وإثبات الوجود والنشاط السرياني المستمر في المجتمع المصري.