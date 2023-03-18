السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أبرزهم كهربا.. فيتوريا يستدعى 24 لاعبًا لمواجهة مالاوى

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس.

ويلعب المنتخب الوطني مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و٢٨ مارس في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

وضمت القائمة ٢٤ لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقات الأمنية، على حضور 20 ألف متفرج، لمواجهة منتخبي مصر ومالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام المواجهة مساء الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

كهربا منتخب مصر مصر روي فيتوريا مالاوي كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤

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