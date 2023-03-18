السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الخارجية التركى: جئت إلى مصر لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن المباحثات الثنائية مع وزير الخارجية سامح شكري، ناقشت تطوير العلاقات بين البلدين، ودعم الاستثمارات لا سيما في مجالي الطاقة والتجارة. 

وصرّح «أوغلو» خلال كلمته اليوم، في مؤتمرٍ صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: «بحثنا تنمية قطاع الطاقة، وتقوية التجارة وفتح مسارات المباحثات الدبلوماسية كما كانت من قبل».

وأضاف وزير الخارجية التركي: «تشاورنا في القضايا الموجودة في المنطقة، وكانت مشاوراتنا حول القضايا السياسية والقضايا التي تخص المنطقة».

وتابع: «لقد شهدت العلاقات بين البلدين فترة من البرود، ولذلك فنحن موجودون الآن لتقوية وإعادة العلاقات إلى مساراتها الطبيعية، وسيكون هناك تدريبات عسكرية بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة».

وزير الخارجية التركى تقوية وإعادة العلاقات مساراتها الطبيعية موجودن العلاقات مصر وتركيا

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