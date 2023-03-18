وزير الخارجية التركى: اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين العلاقات مع مصر

قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي: إن العلاقات بين مصر وتركيا تاريخية، ونرغب في تقويتها، متابعًا: نأمل في استمرار الزيارات بين البلدين، موجهًا الشكر لمصر على المساعدات التي قدمتها لبلاده في أعقاب الزلزال.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، أن المساعدات التي قدمتها مصر لبلادنا في أعقاب الزلزال المدمر عبرت عن التضامن، مؤكدًا: مصممون على العمل على توطيد العلاقات بين مصر وتركيا.

ولفت إلى أن مصر لها دور محوري في عدة قضايا، منها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه من الآن فصاعدًا سيتم اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين العلاقات مع مصر.