السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط 28 قطعة سلاح ناري في أسيوط

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (28) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (10 بنادق آلية –9 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (22 متهما " لعدد 11منهم معلومات جنائية").

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (6متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (363) حكما قضائيا متنوعا.

الامن العام الأجهزة الأمنية مديرية امن أسيوط مركز شرطة القوصية

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