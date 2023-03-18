السجن 10 سنوات لسائق بتهمة التزوير في محرر رسمي بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة سائق بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية عندما ضبط جهات التحقيق بسام.ع، سائقا، بتهمة التزوير في محرر رسمي، عبارة عن محضر تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13176 لسنة 2022 جنايات نجع حمادي، بوضع توقيعات مزورة، بأن زيل المحرر آنف البيان بتوقيع نسبه زورا لآخر، يدعى علاء.ا ، وكشفت التحريات أنه حال سير قوة أمنية لترحيل المتهم علاء. ا، إلى أحد السجون، بعد صدور حكم قضائي ضده، في القضية رقم 13176 لسنة 2022 جنايات نجع حمادي، طلب منه أحد الضباط تحقيق شخصيته، فقدم له رخصة قيادة، وبالاستعلام عن البيانات الواردة بها من سجل مدني نجع حمادي، تبين أن الرقم القومي الثابت بها غير صحيح، وغير مدرج على الحاسب الآلي في سجلات الأحوال المدنية، وبمواجهته للمتهم أقر بأن صحة اسمه بسام.ع.ص، وليس كما إدعى في الجناية، وأن الرخصة المقدمة منه مزورة.