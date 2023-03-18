السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار غزيرة ونشاط للرياح.. نوة الشمس الكبيرة تضرب الإسكندرية

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

سقطت أمطار غزيرة صباح اليوم على محافظة الإسكندرية مع نشاط في حركة الرياح على كل أنحاء المدينة الساحلية، بالتزامن مع نوة الشمس الكبيرة والمنخفض الجوي الذي تتعرض له عروس البحر.

وضربت النوة مدينة الثغر بأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم، كما ازدادت شدة الأمطار، وتراكمات السحب الممطرة بداخل البحر مع ارتفاع الأمواج لـ3 أمتار.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أنه حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد المدينة اليوم سقوط أمطار بأنحاء متفرقة بنسبة حدوث 40٪ ويسود أجواء غائمة، كما ترتفع الأمواج من 2 إلى3 أمتار، وتصل سرعة الرياح لـ42 كم/ساعة.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الاستنفار الطوارئ، حيث تم تمركز أكثر من 150 سيارة ومعدة للتعامل مع رفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال ساعات قليلة.

وتم التأكيد على الوجود الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الوجود الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

وأعلنت المحافظة عن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين كالتالي:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136- 4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

نوة الشمس الكبيرة 

تأتي «نوة الشمس الكبيرة» على الإسكندرية في النصف الثاني من شهر مارس، تتسم بهبوب رياح شرقية، وهطول أمطار وبرودة الطقس وتسطع فيها الشمس وتستمر لمدة يومين.

IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١٢٢١١
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١٢٢١١
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨٤١
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨٤١
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨١٨
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨١٨
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨٠٢
محافظة الاسكندرية المدينة الساحلية نوة الشمس الكبيرة امطار غزيرة ارتفاع الامواج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة فى أسيوط

سامح شكرى: تواجد رجال الأعمال الأتراك فى مصر كان دائمًا محل رعاية واهتمام

أوغلو: نتمنى افتتاح فرع للمركز الثقافى التركى فى الإسكندرية مرة أخرى

وزير الخارجية التركى: اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين العلاقات مع مصر

«الداخلية» تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين خلال رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا