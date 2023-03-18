أمطار غزيرة ونشاط للرياح.. نوة الشمس الكبيرة تضرب الإسكندرية

سقطت أمطار غزيرة صباح اليوم على محافظة الإسكندرية مع نشاط في حركة الرياح على كل أنحاء المدينة الساحلية، بالتزامن مع نوة الشمس الكبيرة والمنخفض الجوي الذي تتعرض له عروس البحر.

وضربت النوة مدينة الثغر بأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم، كما ازدادت شدة الأمطار، وتراكمات السحب الممطرة بداخل البحر مع ارتفاع الأمواج لـ3 أمتار.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أنه حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد المدينة اليوم سقوط أمطار بأنحاء متفرقة بنسبة حدوث 40٪ ويسود أجواء غائمة، كما ترتفع الأمواج من 2 إلى3 أمتار، وتصل سرعة الرياح لـ42 كم/ساعة.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الاستنفار الطوارئ، حيث تم تمركز أكثر من 150 سيارة ومعدة للتعامل مع رفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال ساعات قليلة.

وتم التأكيد على الوجود الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الوجود الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

وأعلنت المحافظة عن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين كالتالي:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136- 4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

نوة الشمس الكبيرة

تأتي «نوة الشمس الكبيرة» على الإسكندرية في النصف الثاني من شهر مارس، تتسم بهبوب رياح شرقية، وهطول أمطار وبرودة الطقس وتسطع فيها الشمس وتستمر لمدة يومين.

IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١٢٢١١

IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨٤١

IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١١١٨١٨