هدية عيد الأم 2023 على حسب البرج.. احجز لـ الأسد في «سبا» وعطر أنيق لـ العقرب

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم 21 مارس، ويبحث الكل عن هدايا مناسبة، وخلال السطور القادمة نوضح كيفية معرفة الهدية المناسبة للأم من خلال برجها.

هدايا عيد الأم 2023 حسب الأبراج

برج الحمل

شخصية برج الحمل شخصية نارية مستقلة تميل إلى الهدايا التى تعبر عنها وكأنها يتم تجهيزها لها بشكل مخصوص، امرأة برج الحمل شخصية قيادية بطبيعة الحال فتميل إلى الهدايا ذات هذا الطابع طقم مكتب، شراء طقم من الاكسسوارات يحمل اسمها.

برج الثور

تشعر بسعادة غامرة اذا كانت الهدية مخصصة لها بالطبع فتحدث السعادة في قلبها حينما تأتي بقطعة من الملابس تفضلها أو تذكرة لفيلم تحبه أو أيا أنشطة ترفيهيه أخرى.

برج الجوزاء

من المحتمل أن يكون دولاب الملابس الخاص بها مليء ولكنها تحتاج لبعض من الملابس الأخرى من شأنها أن تظهر أنيقة طوال الوقت وهذا ما تسعى إليه.

برج السرطان

على عكس الأم التي تعيش في برج الثور ، تحب الأم صاحبة برج السرطان البقاء بالقرب من المنزل وجعله البيئة الأكثر دفئًا وترحابًا قدر الإمكان، لذا من الممكن أن تأتي لها بهدية للمنزل.

برج الاسد

الاهتمام بالنفس هو العنوان لذا يمكن أن تأتي لها بحجز في الاسبا ومراكز التجميل وتنظيف البشرة، أو شراء منتجات تجميلية.

برج العذراء

تسعى للهدوء فمن الممكن أن تختار لها هدية ترفيهيه منزلية كغسالة الأطباق أو الميكروييف أو غيرها من الهدايا التى تمثل لها الراحة داخل المنزل.

برج الميزان

كل سيدة تعشق المجوهرات ولكن لصاحبة برج الميزان ذوق رفيع للغاية في المجوهرات لذا فهي تفضل مثل هذه الهدايا.

برج العقرب

من الممكن أن تأتي بالعطور أو الهدايا والمحاف الجلد فهي من الهدايا التى تفضلها صاحبة برج العقرب.

برج القوس

مثلها مثل صاحبة برج العقرب فتعد العطور ومستحضرات التجميل، هي محط أنظار مواليد برج القوس، لأنهم يفضلون دائما التألق والجمال.

برج الجدي

عملية درجة أولى فلابد من النظر إلى ما تحتاج من أمور أجهزة إلكترونية، مثل هاتف ذكي او لاب توب من الهدايا التي يقدرها برج الجدي كثيرا.

برج الدلو

تعد صاحبة برج الدلو من السيدات التى تعشق كل ما يخص الأمور الفلكية مثل البلورات والحظاظات النسائية ، اليوجا، وتعشق الأجهزة الالكترونية و الملابس الخاصة بالموضة، وتفضل في ألوانها اللون الازرق والرمادي والفوشيا لذا من الممكن اختيار ايا منها كهدية لها

برج الحوت

صاحبة الحوت تعشق الهدايا الرومانسية التى تنم عن تقدير وحب لها كتزيين المنزل كاحتفال بعيد الأم مع الكيك الذي يحمل صورة لها مع هدية رمزية تذكارية.