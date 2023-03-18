الأنبا باسيليوس يترأس صلوات درب الصليب بكاتدرائية يسوع الملك

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير 2023، والذي ينتهي بعيد القيامة في أبريل 2023.

وترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة درب الصليب، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث يأتي هذا في إطار حرص المطران على تفقد الأحوال الرعوية لجميع كنائس الإيبارشية.

كما ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة درب الصليب، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة.

جاء ذلك بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، حيث أعطى صاحب النيافة كلمة العظة حول "الدينونة الأخيرة"، موضحًا أحداث هذا اليوم، وكيفية استعداد المؤمنين لهذا الحدث.

ومن جهته ترأس أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، محفل التكريس السنوي للخدمة المريمية بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الاحتفال الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والقمص بطرس يعقوب، مرشد المجلس الأعلى مريم ملكة السلام بالإيبارشية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وعدد من كهنة الإيبارشية.

شارك أيضًا عدد من الأخوات الراهبات، ومسؤولو، وأعضاء المجالس المختلفة، بالإضافة إلى عدد من فرق الخدمة المريمية، بكنائس الإيبارشية.

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث تحدث راعي الإيبارشية في كلمة العظة حول "حياة العذراء وصفاتها".

وعقب الذبيحة الإلهية، ترأس الأب المطران تجديد الوعد المريمي، بمشاركة الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وجميع للحاضرين، كما تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 7 أبريل 2023، للاحتفال بختام الصوم الإربعيني المقدس.

إذ تقيم إيبارشيات الكنيسة القبطية قداسات جمعة ختام الصوم الإربعيني بٌمختلف كنائس القبطية الارثوذكسية.

كما تقيم الكنائس بالإيبارشيات داخل مصر، وبلاد المهجر عدد من القداسات على مدار اليوم لإتاحة الفرصة لعدد كبير.