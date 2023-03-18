السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البطريرك يونان يحتفل برتبة درب الصليب في الأسبوع الرابع من الصوم الكبير

البطريرك يونان
البطريرك يونان

احتفل غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، برتبة درب الصليب في يوم الجمعة من الأسبوع الرابع من زمن الصوم الكبير لهذا العام، وهي تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، بمشاركة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، وجمع من المؤمنين، وذلك في كنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت. 
خلال الرتبة، طاف غبطته داخل الكنيسة متأمّلاً بمراحل درب الصليب، فيما تلا المؤمنون الترانيم العذبة الخاصّة بهذه الرتبة بلحن الآلام. ثمّ رنّم الجميع ترنيمة السجود للصليب ܣܓܕܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ (فلنسجد للصليب).

ومن جهته قام غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة تفقّدية إلى كنيسة ومركز مار أفرام السرياني البطريركي في ضهر صفرا - طرطوس، سوريا.

استُقبِل غبطتُه مار يوليان يعقوب مراد رئيس أساقفة حمص وحماه والنبك وتوابعها، والأب جورج مسّوح، والأب زياد طعمة، والأمّ هدى الحلو الرئيسة العامّة لجمعية الراهبات الأفراميات، والراهبتين الأفراميتين الأخت إخلاص شيتو، والأخت برنار حداد، والدكتورة زكيّة حنّا المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

كما كان باستقبال غبطته جمع من المؤمنين من العائلات المقيمة في محافظة طرطوس، والذين قَدِموا لنيل بركة غبطته. فالتقاهم غبطته وقدّم لهم مساعدات مالية من البطريركية.

رفع غبطته الصلاة في داخل كنيسة مار أفرام التي لا تزال قيد الإنشاء، سائلاً بركة الرب وحمايته للكنيسة والمؤمنين في سوريا وفي كلّ مكان، ضارعاً إليه، بشفاعة أمّه مريم العذراء ومار أفرام، أن ينعم على بلاد الشرق بالسلام والأمان والاستقرار والخلاص من الأزمات والمحن التي تتخبّط بها.

ووجّه غبطته كلمة أبوية إلى المؤمنين الحاضرين، مثنياً على التزامهم الكنسي رغم الصعوبات والتحدّيات، حاثّاً إيّاهم على متابعة شهادتهم للرب يسوع في هذه الأرض المباركة.

وبعدما منحهم غبطته بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية، قام غبطته بجولة على أرجاء المركز.

رافق غبطتَه في هذه الزيارة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب جليل هدايا النائب القضائي في أبرشية بيروت البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.

البطريرك البطريرك مار إغناطيو البطريرك مار اغناطيوس البطريرك مار اغناطيوس يوسف البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وزير التموين: ندرس طلب «منظمة الحبوب» بإعادة النظر فى خروج مصر من الاتفاقية

بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات إلى 19%

تكثيف أمني لضبط المتهم بالتعدي على خبيرة تجميل في بنها

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

«مصر للمعلوماتية» تعقد شراكة استراتيجية مع «اليابانية» لتعزيز التعاون البحثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا