البطريرك يونان يحتفل برتبة درب الصليب في الأسبوع الرابع من الصوم الكبير

احتفل غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، برتبة درب الصليب في يوم الجمعة من الأسبوع الرابع من زمن الصوم الكبير لهذا العام، وهي تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، بمشاركة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، وجمع من المؤمنين، وذلك في كنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.

خلال الرتبة، طاف غبطته داخل الكنيسة متأمّلاً بمراحل درب الصليب، فيما تلا المؤمنون الترانيم العذبة الخاصّة بهذه الرتبة بلحن الآلام. ثمّ رنّم الجميع ترنيمة السجود للصليب ܣܓܕܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ (فلنسجد للصليب).

ومن جهته قام غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة تفقّدية إلى كنيسة ومركز مار أفرام السرياني البطريركي في ضهر صفرا - طرطوس، سوريا.

استُقبِل غبطتُه مار يوليان يعقوب مراد رئيس أساقفة حمص وحماه والنبك وتوابعها، والأب جورج مسّوح، والأب زياد طعمة، والأمّ هدى الحلو الرئيسة العامّة لجمعية الراهبات الأفراميات، والراهبتين الأفراميتين الأخت إخلاص شيتو، والأخت برنار حداد، والدكتورة زكيّة حنّا المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

كما كان باستقبال غبطته جمع من المؤمنين من العائلات المقيمة في محافظة طرطوس، والذين قَدِموا لنيل بركة غبطته. فالتقاهم غبطته وقدّم لهم مساعدات مالية من البطريركية.

رفع غبطته الصلاة في داخل كنيسة مار أفرام التي لا تزال قيد الإنشاء، سائلاً بركة الرب وحمايته للكنيسة والمؤمنين في سوريا وفي كلّ مكان، ضارعاً إليه، بشفاعة أمّه مريم العذراء ومار أفرام، أن ينعم على بلاد الشرق بالسلام والأمان والاستقرار والخلاص من الأزمات والمحن التي تتخبّط بها.

ووجّه غبطته كلمة أبوية إلى المؤمنين الحاضرين، مثنياً على التزامهم الكنسي رغم الصعوبات والتحدّيات، حاثّاً إيّاهم على متابعة شهادتهم للرب يسوع في هذه الأرض المباركة.

وبعدما منحهم غبطته بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية، قام غبطته بجولة على أرجاء المركز.

رافق غبطتَه في هذه الزيارة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب جليل هدايا النائب القضائي في أبرشية بيروت البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.