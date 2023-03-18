أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية خلال الفترة الحالية

تشهد الكنيسة الأرثوذكسية، خلال الفترة الحالية العديد من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير والذي ينتهي في أبريل 2023.

للاستفادة من الخبرات الرعوية.. زيارة وفد كهنة الإسكندرية لإيبارشية المعادي

استقبل الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس ببيت البتول للمؤتمرات التابع لايبارشية المعادي، وفد من الآباء كهنة قطاع وسط الاسكندرية حديثي السيامة برفقة الأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية.

يأتي هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الرعوية في كل فروع الخدمة والتدبير الكنسي من إيبارشية المعادي، حيث قدم آباء الإيبارشية مسئولي فروع الخدمة المختلفة مثل: التربية الكنسية ومعهد المشورة وإعداد الخدام والخدمة الاجتماعية والتكريس، نبذة مختصرة عن تاريخ وتطور كل فرع في الخدمة منذ تاريخ تأسيسه، ومن بينها ما تأسس منذ أكثر من ثلاثين سنة.

كما قدموا شرحًا شاملًا لنظام الخدمة وأهمية العمل المؤسسي للخدمة وتدبير الكنيسة، ومن جهته قدم نيافة الأنبا دانيال خبرات رعوية متعددة للوفد السكندري.

تدشين أواني وأيقونات وشمامسة جدد بأبو قرقاص

صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بولا بقرية عرب أسمنت التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح، وعددًا من الأيقونات بالكنيسة ذاتها، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

كما صلى عقب صلاة الصلح صلوات رسامة عشرين من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وثلاثة آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

احتفالات إيبارشية ميت غمر بـ "عيد الأم"

احتفلت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بـ "عيد الأم"، في الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من مارس الجاري، في بيت سان چورچ بجمصة التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية.

حيث صلى القداسات الإلهية يوميًّا بدير القديسة دميانة ببراري بلقاس، وشاركه الأمهات من أبناء الإيبارشية، ثم استكمال فعاليات الاحتفال ببيت سان چورچ.