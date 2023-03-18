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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان المبارك

رؤية الهلال
رؤية الهلال

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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