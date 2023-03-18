الصحة العالمية: كورونا 2023 سيكون مثل الإنفلونزا

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” سيشهد استقرارًا خلال هذا العام حيث لن تشكل الجائحة تهديدًا كبيرًا على البشر وستشكل تهديدًا مشابهًا لمرض الإنفلونزا.‏

وقالت المنظمة إنها تثق في قدرتها على إعلان انتهاء حالة الطوارئ المصاحبة لفيروس كورونا خلال العام الجاري قائلة: إنها تتطلع بشكل كبير ومتزايد اقتراب نهاية وباء كورونا.

ومر حتى الآن 3 سنوات منذ إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد جائحة ووباء بشكل رسمي على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل عدة أسابيع.

وقال “مايكل رايان” مدير الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحفي: “أعتقد أننا وصلنا إلى تلك النقطة، حيث يمكننا أن ننظر إلى كوفيد 19 بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الإنفلونزا الموسمية”.