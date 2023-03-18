السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: كورونا 2023 سيكون مثل الإنفلونزا

كورونا
كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” سيشهد استقرارًا خلال هذا العام حيث لن تشكل الجائحة تهديدًا كبيرًا على البشر وستشكل تهديدًا مشابهًا لمرض الإنفلونزا.‏ 

 

وقالت المنظمة إنها تثق في قدرتها على إعلان انتهاء حالة الطوارئ المصاحبة لفيروس كورونا خلال العام الجاري قائلة: إنها تتطلع بشكل كبير ومتزايد اقتراب نهاية وباء كورونا.

 

ومر حتى الآن 3 سنوات منذ إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد جائحة ووباء بشكل رسمي على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل عدة أسابيع.

 

وقال “مايكل رايان” مدير الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحفي: “أعتقد أننا وصلنا إلى تلك النقطة، حيث يمكننا أن ننظر إلى كوفيد 19 بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الإنفلونزا الموسمية”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

قبل رمضان 2023.. اسعار الفراخ والبانية والبيض اليوم في بورصة الدواجن

الشئون الإسلامية بمكة تنهى جميع تجهيزات رمضان

سفير مصر فى فيينا: قدرات مصر السياحية واعدة

دعاء الفجر.. أبرز ادعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023

بعد 26 عاما من طرحها.. هشام عباس وحميد الشاعرى يعيدان أغنية «عينى»

تبكيرها بسبب العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى