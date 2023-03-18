مع بداية يوم جديد يشغل بال التجار ومقاولين البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023 عبر جوجل، حيث تتباين أسعار الحديد والأسمنت طبقا لكافة الأسواق والشركات المنتجة لها، وإذ سجلت متوسط أسعار طن أسمنت التعمير بمبلغ 1900 جنيه، وطن حديد عز وصل قيمة 38000 جنيه.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023.





أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت في اليوم السبت في الأسواق المصرية، اختلافا، وجاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت اليوم السبت

- سجل سعر الأسمنت اليوم في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1950 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت اليوم السبت في شركة وادي النيل اليوم لنحو 1868 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1975 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة إلى 1440 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت شركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1895 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت شركة سيناء نحو 1880 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر أسمنت السويس نحو 1940 جنيهًا.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1920 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم السبت