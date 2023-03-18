السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من فيريرا بعد وداع الزمالك دورى أبطال أفريقيا

فيريرا
فيريرا

أكد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ودع دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد بهدفين دون رد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيريرا تحدث عقب المباراة، وقال في المؤتمر الصحفي: "انتهى الحلم الأفريقي، كنا أفضل في الشوط الأول، لكن فوز مستحق لبلوزداد، كان ينقصنا الثقة لإحراز الأهداف ولم نكن على المستوى المطلوب وبلوزداد لديه إمكانيات جيدة".

وأضاف: "أهنىء الفريق الجزائري والزمالك عليه التفكير في المستقبل".

وواصل حديثه: "بلوزداد فريق جيد وأتوقع منهم منافسة قوية في الأدوار المقبلة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لا أتحدث عن الماضي لكن علينا التفكير في المستقبل، ومثلما يعلم الجميع فالزمالك فاز بالدوري والكأس الموسم الماضي ولابد من حدوث توازن والعمل بشكل أكبر في المستقبل".

الزمالك شباب بلوزداد جيسفالدو فيريرا دورى ابطال افريقيا

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وائل لطفي

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