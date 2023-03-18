صلاح عبدالله يروى أجمل ذكرياته فى رمضان لـ أحمد آدم فى برنامج «آدم شو»

حل الفنان صلاح عبدالله ضيفاً في برنامج آدم شو، الذي يقدمه الفنان أحمد آدم عبر فضائية الحياة، وروى صلاح عبدالله بعض ذكرياته في رمضان، قائلاً: تعرفت على أحمد آدم فى الإسكندرية، وبرنامج "آدم شو" جميل ومتألق ومبدع كالعادة، ووجه الشكر للجمهور والفرقة الموسيقية".

وأضاف صلاح عبدالله، خلال لقاءه ببرنامج آدم شو، الذي يقدمه الفنان أحمد آدم، عبر فضائية الحياة، أن شهر رمضان في الأحياء الشعبية له طعم تانى، معقبا:"زمان إللي كان يشترى التليفزيون كأنه فتح "عكا".

وأكد الفنان صلاح عبدالله، أن اللمة في رمضان هي أحلى الذكريات، لافتاُ إلى أنه بأضعف الإمكانيات كان يتم عمل كنافة وأحلى أكل.

وتحدث الفنان أحمد آدم، عن أول مسلسل جمعه بالفنان صلاح عبدالله وكان مسلسل "سنبل بعد المليون"، قائلا:" الفنان محمد صبحى بهدلنا فى مسلسل "سنبل بعد المليون"، وعندما سمعنا أنا وأحمد آدم نغنى "كان الله فى العون"، طلب منا أن نغنى له هذه الأغنية".

وقال صلاح عبدالله: "لنا ذكريات مع الاستاذ الكبير محمد صبحى ربنا يعطيه الصحة، فى أحد المشاهد فى المسلسل لم يجدوا مياه فاشتروا مياه معدنية ملأوا بها الغرفة واستحموا بها".

وأشار صلاح عبد الله إلى أن المطرب على الحجار طلب منه أن يغنى بعض الكلمات التى كتبها عن شهر رمضان، لافتا إلى أنه يحب مسلسل "بسنت ودياسطى"، ومسلسل "وإنت عامل إيه" فى رمضان.

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.