الباز يشيد بمبادرة «شوف بنفسك»: الشباب لازم يشوفوا المشروعات اللى بتتعمل عشانهم

ثمن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مبادرة "شوف بنفسك"، التي أطلقتها القوات المسلحة، وتدعو طلاب المدارس والجامعات لزيارة المشروعات القومية، بداية من العاصمة الإدارية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": "محتاجين الطلبة تشوف المشروعات، لأن الطلبة صوت المستقبل، المشروعات بتتعمل عشانهم، لكن تم الشوشرة على هذه المشروعات، لدرجة كثير من الشباب معتقد إننا بنكلمه عن دولة أخرى، وليس عن مصر".

وأردف: "الطلبة محتاجين يشوفوا العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والمصانع التي تبنى، والتطوير في المدارس والمستشفيات، ومشروع الزراعة".

ولفت إلى أن غدًا أول زيارة من مبادرة شوف بنفسك للعاصمة الإدارية، يليها زيارة لمصنع الرمال السوداء.