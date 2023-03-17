روسيا: على واشنطن التفكير بعواقب تصرفاتها لأنها قد تؤدى لمواجهة عسكرية

قالت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنه يجب على واشنطن التفكير بعواقب تصرفاتها لأنها قد تؤدي لمواجهة عسكرية، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

من جهته، قال مجلس الدوما الروسي، على المحكمة الجنائية الدولية اعتقال زيلينسكي ورعاته الغربيين.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أن مذكرة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهمية وباطلة قانونيًا.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أنه لا قيمة تذكر بخصوص مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس بوتين، كما أنه لا صلاحيات للمحكمة الجنائية الدولية على موسكو كونها ليست عضوًا فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن إصدار أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمته بالمسئولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا بحسب وكالة رويترز.