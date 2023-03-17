الجمعة 17 مارس 2023
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سياسي

«كتف فى كتف».. برلمانى: مشاركة الرئيس تشجيع كبير للشباب على العمل التطوعى

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتطوعي مبادرة "كتف في كتف"، أكبر شهادة تقدير لهم ودعم لجهودهم في سبيل توصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس أكبر تشجيع للشباب للإقبال على العمل التطوعي.

وقال "محسب" في تصريحات له، إن مبادرة "كتف في كتف" تعكس حجم النجاح الذي حققه التحالف الوطني، وقدرة العمل الأهلي على تحقيق نجاحات مبهرة فقط من خلال توحيد الجهود، والعمل تحت مظلة واحدة.

وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات الأهلية بالعمل تحت راية التحالف، لأداء الدور المكمل لدور الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا  من خلال العمل التطوعي، بالإضافة إلى دورها الجديد في تحقيق التنمية.

النائب أيمن محسب: حديث الرئيس السيسي للمتطوعين بمبادرة "كتف في كتف" شهادة تقدير لهم.. ويؤكد: تشجع الشباب على العمل التطوعي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة "كتف في كتف" تشمل محافظات الجمهورية وتصل أيضًا إلى المناطق الحدودية والنائية، لافتًا إلى أنها أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك،  مؤكدًا أن المبادرة  تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي كإحدى أذرع الدولة في تحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل قدرة المجتمع الأهلي على الوصول لهذه الفئات لامتلاكها قاعدة بيانات ضخمة يمكن الاستفادة بها في المبادرات التى تطلقها الدولة.

الدكتور أيمن محسب النواب التحالف الوطني المتطوعين الرئيس

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