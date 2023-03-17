الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إصابة جديدة.. صدمة لجهاز الزمالك قبل ساعات من مباراة شباب بلوزداد

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

قبل ساعات من مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بالجولة الخامسة من دور المجموعات، أصبح البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مأزق بسبب الجبهة اليمنى.

وعلم «الدستور» أن حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خرج من حسابات فيريرا أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد تعرضه للإصابة في الركبة.

ويخضع المثلوثي لبرنامج علاجي في الفترة الحالية لتجهيزه للفترة المقبلة.


الجهاز الفني يعلن برنامج الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد


أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن برنامج اليوم قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر المدير الفني تناول اللاعبين لوجبة الغذاء في الرابعة عصرًا، على أن يلقي بعدها فيريرا محاضرة فنية في السادسة والنصف مساءً، سيعلن خلالها التشكيل الرسمي لخوض المباراة على أن تتحرك البعثة لاستاد 5 يوليو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبدالله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شباب بلوزداد الجزائري مباراة شباب بلوزداد الجزائري حمزة المثلوثي

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