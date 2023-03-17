مناقشة قضايا المرأة السودانية بندوة فيلم «أجساد بطولية» بمهرجان الإسماعيلية

أقيمت ندوة بعد انتهاء الفيلم السوداني أجساد بطولية لسارة سليمان ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ٢٤ برئاسة الناقد عصام زكريا.

وقالت الناقدة السينمائية ناهد صلاح التي إدارة ندوة أعقبت عرض الفيلم إن السينما السودانية في الفترة الأخيرة حققت نجاحات كبير جدا في المحافل الدولية وأصبح لدينا مخرجين واعدين جدا في عالم السينما، مضيفة أن كل مخرج له حالته الخاصة أما عن فيلم أجساد بطولية لسارة سليمان فاستطاعت سارة أن تجتهد في البحث والتفتيش عن المرأة السودانية من خلال الوضع الاجتماعي والسياسي والنفسي، إلى الحديث عن التحميل والتعنيف والإذلال والتمرد وتهول تحقيق الذات.

وعبرت سارة سليمان انها سعيدة جدا بعرض فيلمها لأول مرة في مهرجان الإسماعيلية، والفيلم نتيجة بحث لمدة شهور عن ما هي سياسية الجسد وهو شي ملموس جدا، مضيفة: “كوني امرأة سودانية والنساء السودانيات اغلبنا مقمعين من خلال الجسد حتى السودان الحديث مازال لديها بقايا قديمة من القمع والعنف لكن بصورة اقل من الماضي”.

وأوضحت سارة انها كانت حريصة كل الحرص على توثيق نساء ثائرات نضالنا من أجل حقوق أفضل، حيث أن النساء في السودان من قمع استمر سنوات طويلة.

وأكدت سارة أنها كانت حريصة كل الحرص على تخفيف المادة العلمية للمشاهد وحاولت أن تنوع في الحوار من خلال الممثلين والفن التشكيلي، لافتا إلى أنها عانت بعض الشيء في عدم مساهمت الجهات المعنية في الحصول على الأرشيف.

وقالت إن المسمى الذكوري مرتبط بالفكرة ويوجد لدينا نساء تحمل الفكر الذكوري اكثر من الرجال.

واختتمت سارة حديثها أنها مازال يوجد قمع لكن بشكل مختلف لكن التعليم ساهم في تراجع بعض الأمور مثل الختان واشياء اخري والقانون مازال لم يصدر تحريم عملية الختان.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو ١٢٣ فيلم من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلم تسجيلي طويل و١٤ فيلم تسجيلي قصير و٢٠فيلم روائي قصير و١٨ فيلم تحريك و١٧ فيلم من افلام الطلبه كما يعرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضا يعرض ١٧فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جدا و٤ افلام في برنامج افلام البورتريه بالاضافه لفيلمين خارج المسابقة أيضا يحتفي المهرجان بالسينما الالمانيه ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض ٦افلام .

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر ان تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .