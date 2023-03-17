بعد اكتمال النصاب القانونى.. بدء أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

بدأت قبل قليل، أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد اكتمال النصاب القانوني.

ورحّب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المقيدين في جدول المشتغلين باعتبارهم السلطة الأعلى في النقابة في اتخاذ القرارات، وكذلك رحب بباقي أعضاء الجداول الأخرى.

وقال: «أتوجه بالشكر للجميع على الثقة التي أعطوني إياها ٣ دورات، تشرفت فيها بالعمل والاجتهاد، وأتمنى أن أكون قد استطعت أن أوفي بالثقة وحظيت بالاجتهاد والإصابة، وأتمنى أن أكون أخذت أجر الاجتهاد في حال عدم الإصابة».

وأضاف: «أنتم لكم عليّ فرض لا بد أن أقدمه وتعودت عليه منذ انتخابي نقيبًا للصحفيين وهو تقديم كشف حساب، وكشفي جاهز للعرض عليكم، وفضّلت أن أوزعه مع استلام النقابة من نقيب جديد وتشكيل جديد للمجلس وسوف يصل لأعضاء الجمعية العمومية على الهاتف».

وتابع: «هذه الجمعية العمومية بها ٧ بنود طبقًا للمادة ٦ من لائحة النقابة، وتشمل افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة، والتصديق على الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها، ثم إجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس، وإعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية».

وأشار إلى أن طلبات الحديث لأعضاء الجمعية العمومية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل، وفقًا للائحة.

وواصل حديثه: «وصلنا ٢٨ طلب اقتراح مقدم من أعضاء الجمعية العمومية، طارحًا على أعضاء الجمعية العمومية بفتح باب الحديث لأعضاء الجمعية العمومية إلى أن يتم الانتهاء من الآراء كافة، وتم التصويت بالرفض من قبل الموجودين».

من جهته، قال المستشار أحمد مرسي، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن أعمال اللجنة في الإشراف على الانتخابات مستمرة، لحين الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هيئة النيابة الإدارية تتعاون مع نقابة الصحفيين، في الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، لتظهر الجمعية العمومية في مظهر حضاري، وتخرج الانتخابات بصورة نزيهة.

وأكد المستشار أن أعمال التسجيل في كشوف الجمعية العمومية تمت في أجواء هادئة، دون تسجيل أي مشكلات من أي نوع، لينتخب الصحفيون نقيبًا جديدًا، و٦ من أعضاء المجلس.

وانعقدت الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات.

ويتنافس على انتخابات مجلس الصحفيين ٥٥ مرشحًا من بينهم ١١ مرشحًا على مقعد النقيب، و٤٠ على عضوية مجلس النقابة.

وبدأت عملية التسجيل في كشوف الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا وتم المد ساعتين لحين اكتمال النصاب القانوني المقدر ب 25%، بما يعني 2339 عضوًا.

ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً، ويحق للجنة القضائية المُشرفة المد ساعة حال وجود ناخبين بحرم اللجان.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 9852 عضوًا مُشتغلًا، يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد المسددين للاشتراك 9338 عضوًا لهم حق التصويت، فيما تم تجهيز مندوبين لتجديد الاشتراكات لعدد 514 لمن يحضر منهم خلال يوم الجمعة.

وتخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل من قبل مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور اللجنة النقابية المُشرفة على الانتخابات والتي تضم ستة أعضاء مستمرة عضويتهم بالمجلس وعشرة زملاء من شيوخ المهنة، فضلًا عن عدد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام داخل ٢٣ لجنة ٢٢ في القاهرة وواحدة بالإسكندرية.

ويشتمل جدول الأعمال على:

أولًا: افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات.

ثانيًا: التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة.

ثالثًا: عرض تقرير مجلس النقابة.

رابعًا: التصديق على الميزانية والحساب الختامي.

خامسًا: مناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

سادسًا: إجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس.

سابعًا: إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

ثامنًا: ما يُستجد من أعمال.