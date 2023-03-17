حملة لتطوير وتجميل ورصف وتركيب بلدورات في شوارع حي شرق بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم استكمال أعمال التطوير والتجميل برصف وتركيب بلدورات وصيانة كشافات بشوارع بحي شرق ضمن خطة المحافظة، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ الخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة الشوارع في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية والإشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير والتجميل الجاري تنفيذها، في عدد من الشوارع والميادين وذلك للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية برئاسة عبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق برصف شارعي الإمام على بن أبي طالب والعاشر من رمضان المتفرع من جسر الصليبة والمتفرع من منطقة الحمراء و الانتهاء من رصف شارع الجلاء وشارع النزهة وشارع الجمعية الشرعية المتفرع من شارع الهلالي بحي شرق فضلاً عن تركيب البلدورات والأرصفة بهذه الشوارع وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع محمد عباس وعبد الخالق شاكر وأحمد ماهر وزمزم المتفرع من شارع الجلاء لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

ويأتي وذلك عقب إزالة رفع المخلفات والمعوقات والإشغالات ووضع التربة الزلطية بالإضافة إلى تركيب وصيانة الكشافات بالطريق الرئيسي المؤدي إلى نزلة عبداللاه وتحديداً بسور حديقة الفردوس وخلف عمارات إسكان الشباب وأمام مدرسة النهضة بالوليدية وذلك بمشاركة قسم الكهرباء بالمركز لافتاً إلى مشاركة نائبي رئيس الحي والجهات المعنية بهذا الشأن بالتعاون مع مشروع الرصف التابع للمحافظة تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمحافظة.

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