الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لتطوير وتجميل ورصف وتركيب بلدورات في شوارع حي شرق بأسيوط

اعمال رصف
اعمال رصف

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم استكمال أعمال التطوير والتجميل برصف وتركيب بلدورات وصيانة كشافات بشوارع بحي شرق ضمن خطة المحافظة، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ الخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة الشوارع في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية والإشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير والتجميل الجاري تنفيذها، في عدد من الشوارع والميادين وذلك للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية برئاسة عبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق برصف شارعي الإمام على بن أبي طالب والعاشر من رمضان المتفرع من جسر الصليبة والمتفرع من منطقة الحمراء و الانتهاء من رصف شارع الجلاء وشارع النزهة وشارع الجمعية الشرعية المتفرع من شارع الهلالي بحي شرق فضلاً عن تركيب البلدورات والأرصفة بهذه الشوارع وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع محمد عباس وعبد الخالق شاكر وأحمد ماهر وزمزم المتفرع من شارع الجلاء لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. 

ويأتي وذلك عقب إزالة رفع المخلفات والمعوقات والإشغالات ووضع التربة الزلطية بالإضافة إلى تركيب وصيانة الكشافات بالطريق الرئيسي المؤدي إلى نزلة عبداللاه وتحديداً بسور حديقة الفردوس وخلف عمارات إسكان الشباب وأمام مدرسة النهضة بالوليدية وذلك بمشاركة قسم الكهرباء بالمركز لافتاً إلى مشاركة نائبي رئيس الحي والجهات المعنية بهذا الشأن بالتعاون مع مشروع الرصف التابع للمحافظة تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمحافظة.

IMG-20230317-WA0053
IMG-20230317-WA0053
IMG-20230317-WA0056
IMG-20230317-WA0056
IMG-20230317-WA0055
IMG-20230317-WA0055
IMG-20230317-WA0054
IMG-20230317-WA0054
IMG-20230317-WA0057
IMG-20230317-WA0057
IMG-20230317-WA0058
IMG-20230317-WA0058
IMG-20230317-WA0049
IMG-20230317-WA0049
IMG-20230317-WA0050
IMG-20230317-WA0050
IMG-20230317-WA0051
IMG-20230317-WA0051
IMG-20230317-WA0052
IMG-20230317-WA0052
IMG-20230317-WA0048
IMG-20230317-WA0048
استكمال أعمال التطوير أعمال الرصف البناء المخالف الحركة المرورية السلامة على الطرق الشوارع والميادين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المتابعة المستمرة الوحدة المحلية تركيب بلاط الأنترلوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

الصحة: فحص 13 ألفًا و143 سيدة بالوحدات المتنقلة خلال عام

«الجزارين»: استيراد اللحوم من تشاد والسودان يخفض أسعار اللحوم فى رمضان

ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر بأحد المحال التجارية فى كفرالشيخ

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

افتتاح مسجدين بمركز الفشن ببنى سويف بتكلفة 4 ملايين جنيه

أعلام «حياة كريمة» ترفرف في احتفالية «كتف في كتف» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم