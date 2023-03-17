أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية السادسة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية، بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون الدولي، تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول.

تناولت ورشة العمل عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل والإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية.

وكذلك التمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، والإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل، وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية، في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.