الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجزارين»: استيراد اللحوم من تشاد والسودان يخفض أسعار اللحوم فى رمضان

لحوم
لحوم

- الكندوز البقرى بـ280 والجاموسى بـ250 والجملى بـ200 جنيه


قال يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، إن استيراد اللحوم من تشاد والسودان سيخفض أسعار اللحوم في شهر رمضان، مع  زيادة رءوس المواشي من الإنتاج المحلي، ومراعاة التوازن في الأسعار من المنتج والمستهلك وحتى لا تؤثر على إنتاج وصناعة اللحوم .

وقال" البسومي"  في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لابد من تسمين ماشية مستوردة إلى جانب استيراد اللحوم بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يترتب عليه انخفاض أسعار الدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار اللحوم سيخفض أسعار الدواجن والأسماك، وبالتالي هي حركة متوازنة حتى لا تؤثر على الصناعة وعدم خروج المربين من السوق.

- أسعار اللحوم فى الأسواق

وأوضح" البسومي" في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار اللحوم الكندوز البقري بلغت 280 جنيها، والكندوز الجاموسي بلغت 250 جنيها، بينما الجاموسي الكبير يتراوح بين 180 و190جنيه للكيلو، والضأن يتراوح بين 250 و300 جنيه ، والجملي الصغير القاعود يتراوح من 200 إلى 210 جنيهات للكيلو، والجملي الكبير يتراوح بين 160 و170 جنيها.

وأضاف نقيب الجزارين ان السعر القائم للكندوز البقري ارتفع من 104 و105 حتى وصل حاليا إلى 120 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر  الجاموسي إلى 115 جنيها للكيلو بعد أن كان 100 جنيه، بينما الخراف وزن قائم تراوح سعر الخروف بين 8 و12 ألف جنيه.

 وتراوح سعر العجل بين 50 و70 ألف جنيه من العجول الصالحة للذبح،لافتا إلى أن 30% من الجزارين خرجوا من السوق، مشيرا إلى أن المتضرر أصبح الجزار وليس المستهلك رغم توافر الماشية في الأسواق وزيادة المعروض منها، بينما هناك ارتفاع في الأسعار. 

-الجزارين استيراد اللحوم تشاد يخفض أسعار رمضان الماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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«الجزارين»: استيراد اللحوم من تشاد والسودان يخفض أسعار اللحوم فى رمضان

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