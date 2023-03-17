حشود التحالف الوطنى تتوافد على استاد القاهرة للمشاركة فى مبادرة «كتف فى كتف»

توافد المواطنون على استاد القاهرة الدولي لحضور احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف» اليوم.

ويعد هذا الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني «كتف في كتف» احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، ليشارك 300 ألف متطوع من التحالف الوطني في كافة المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، عن انطلاق احتفالية «كتف في كتف»، الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني في استاد القاهرة الدولي؛ وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كافة المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها، وينظمها التحالف الوطني تحت شعار «الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف»، بمشاركة كافة مؤسساته، وتضم 34 كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وتتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات، أهمها تنظيم التحالف الوطني اصطفاف متطوعي وممثلي الجمعيات أعضاء التحالف، مع اصطفاف قاطرات "كتف في كتف"، والتي ستنطلق من استاد القاهرة لجميع المحافظات لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية.

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