الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد وأماكن استطلاع هلال شهر رمضان 2023

رؤية هلال شهر رمضان
رؤية هلال شهر رمضان

موعد وأماكن استطلاع هلال شهر رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت.

وتحدد دار الإفتاء متى رمضان 2023 ، مغرب الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري و 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، من خلال استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا،  وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس الموافق يوم 23 من مارس الجاري لعام 2023 م.

موعد وأماكن استطلاع هلال شهر رمضان 2023

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وأضافت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

موعد أذان الفجر فى شهر رمضان 2023

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية)، وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كلّ مسلم.

أماكن رؤية هلال شهر رمضان 2023

- تكون رؤية هلال شهر رمضان المبارك مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر لغروب القمر قبل الشمس أو لحدوث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- تكون رؤية هلال شهر رمضان المبارك غير ممكنة بالتليسكوب أو بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- تكون رؤية هلال شهر رمضان المبارك ممكنة فقط باستخدام التليسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- تكون رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التليسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- تكون رؤية هلال رمضان المبارك ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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