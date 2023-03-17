الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى إلى تونس للمشاركة فى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الجمعة، متجهًا إلى تونس للمُشاركة في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

وعلى هامش مُشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات هذا المؤتمر العربي، سوف يعقد جلسة مُباحثات مُشتركة مع نظيره د. منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي؛ لبحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتحتضن جامعتا "المنستير" و"سوسة" التونسية فعاليات المؤتمر، بحضور عدد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، كما يتوقع مشاركة أكثر من 200 رئيس جامعة من مختلف الدول العربية الشقيقة.

وسوف تقام على هامش فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية، والتي ستتناول جلسة متخصصة لعدد من وزراء التعليم العالي؛ لمناقشة موضوع التحول الرقمي في التعليم العالي "تجارب ونظرة إلى المستقبل"، في حين ستتناول جلسة أخرى المشاركة الطلابية ودور الطلاب في حوكمة الجامعات. 

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات العربية يضم 390 جامعة ومؤسسة تعليمية عربية، وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات العربية، مما ينعكس إيجابيًا على منظومة التعليم العالي في جميع الدول العربية؛ لزيادة قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تأتي هذه الاستضافة في ظل الاهتمام بمحور التعليم العالي العربي، إيمانًا بأهميته في ظل المتغيرات المتنامية التي يشهدها العالم في كل المجالات ممّا يشكّل مسئولية أكبر للجامعات لإعداد طلبة قادرين على الاستجابة لهذه المتطلبات، إضافة إلى تطوير البحث العلمي الذي أصبح مقياسًا لتطور الدول.

وتسعى هذه الدورة إلى توحيد معايير التعليم والتدريب، وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها، بما ينعكس على تسهيل التنقل والتبادل الأكاديمي للمدرسين والطلاب والإداريين بين الجامعات الأعضاء.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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