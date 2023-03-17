الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يحيل عددًا من الفريق الطبى والإدارى بالمستشفى العام للتحقيق

الدكتور مبروك سالم
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة

مر الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، على مستشفى مطروح العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتأتي الجولات المفاجئة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل والتواجد الفعال لشركتي (الأمن  والنظافة).

وقام وكيل وزارة الصحة بمناظرة السجل الطبي الخاص ببعض المرضى، والاطمئنان من الأطباء المعالجين على إجراء كل الفحوصات الطبية لهم، وتقديم العلاج اللازم بكفاءة وفقاً للتشخيص الطبي، موجها لمدير المستشفى الدكتور صبري شعبان  بتوفير كل أوجه الرعاية للمرضى، والمتابعة المستمرة للمرضى والاستماع إليهم ودراسة شكاواهم ومتطلباتهم عن طريق الفريق الإداري بالمستشفى والتأكيد على تواجد أحد نواب المدير بصفة دائمة تحسبًا لأى طارئ وللتدخل السريع حال حدوث أي شكوى للمريض. 

كما تفقد الدكتور مبروك سالم قسم الاستقبال والطوارئ، موجهاً بتلافي بعض الملاحظات، حيث كلف مدير المستشفى بعمل حصر لأي نواقص تخص الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام المختلفة بالمستشفى.

واطمأن على عمل ورصيد بنك الدم التخزينى بالمستشفى، موجها بالاتصال بالدكتورة إيناس عبدالإله مدير بنك الدم الإقليمي لتوفير إحدى الفصائل بصفة عاجلة لصالح المرضى خلال المرور. 

كما اطمأن على توافر الكيماويات والمستلزمات الخاصة بالعمل من الفنيين على رأس العمل حيث اطلع على السجلات الطبية للمرضى بقسم الباطنة، والتأكد من اكتمال التسجيل بالسجل الطبي، وتدوين الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضي به، والحصول على الجرعات الدوائية، طبقاً لوصف الطبيب المختص، ووفقاً لمعايير الجودة.

وخلال جولته تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، حيث حرص علي الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية ، والتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة وإحالة عدد من من الفريق الطبي والإداري للتحقيق.

جاء ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المفاجئة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة مطروح.

الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة
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الإستقبال والطوارئ الطبيب المختص تقديم الخدمات الطبية صحة مطروح محافظة مطروح مستشفى مطروح العام وكيل صحة مطروح

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