«إكسترا نيوز» ترصد تعبئة 1000 كرتونة مواد غذائية بالتجمع الخامس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد تعبئة ما يقرب من 1000 كرتونة مواد غذائية بالتجمع الخامس لتوزيعها بالمحافظات قبل شهر رمضان.

وقال أمين الكحكي، مدير مراكز الاستدامة بمؤسسة صناع الخير، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم منظومة جيدة لدعم المواطنين والفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية على مستوى الجمهورية.

وأشار مدير مراكز الاستدامة بمؤسسة صناع الخير، إلى أن التحالف الوطني لديه قاعدة بيانات بجميع مواطنى مصر.

- تجهيز وتوزيع 1300 كرتونة تحتوي على 20 كيلو مواد تموينية

فيما قال مجدي أمين، مدير برامج مؤسسة حياة، إننا اليوم نشارك في إطار المشاركة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير في تجهيز وتوزيع 1300 كرتونة تحتوي على 20 كيلو مواد تموينية، وسيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، وكل ذلك يتم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتابع هذا العام سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم عمل خطة للتوزيع تشمل قاعدة بيانات عن الأسر والقرى.