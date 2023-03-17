الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مد التسجيل فى «عمومية الصحفيين» للواحدة ظهرًا

جانب من انتخابات
جانب من انتخابات النقابة

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن مد تسجيل الحضور ساعة واحدة.

وقال: «سجل حتى الآن في كشف الحضور 950 في القاهرة و22 في الإسكندرية، في حين يكتمل النصاب القانوني للانعقاد 25% (2335) من إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات وهم (9338)».

وأكد الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد أنه تم العمل على توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية بالحرص على الحضور والمشاركة في الانعقاد، موضحا أن التسجيل متاح حتى 12 ظهرا وبعدها سيتم المد لحين اكتمال النصاب القانوني.

وأشار إلى أن النصاب القانوني للانعقاد 25% (2335) من إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات وهم (9338).

وأكمل: «كل من سيوقّع بالجمعية العمومية يحصل على كارت إرشادي برقمه المسلسل ورقم اللجنة والطابق الموجودة به اللجنة».

وأكد أن الزملاء الذين يخشون فوات موعد صلاة الجمعة في الطريق يمكنهم الحضور مبكرًا، وتم تجهيز مكان للصلاة بالطابق الخامس.

وحرص عدد من القيادات الصحفية على الحضور، أبرزهم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، والإعلامي حمدي رزق والكاتب الصحفي أحمد الطاهري والكاتب الصحفي مصطفى بكري وغيرهم.

ودعا أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية المقرر لها اليوم.

وقال: «في انتظاركم للتعبير عن إرادتكم، فحضوركم بكثافة يحمي نقابتكم، ولقد تم اتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات على الزملاء لإنجاح الجمعية العمومية».

ولفت إلى أن النصاب القانوني للانعقاد 25% من (2335) إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات (9338)، وتابع من لم يسدد الاشتراك (514) فقط، ومن يحضر منهم يوم انعقاد الجمعية العمومية يُسمح له بالسداد وممارسة حقه الانتخابي، ويتوافر طاقم بمركز المعلومات لتيسير ذلك. 

جانب من انتخابات النقابة
جانب من انتخابات النقابة
جانب من انتخابات النقابة
جانب من انتخابات النقابة
جانب من انتخابات النقابة
جانب من انتخابات النقابة
نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي الإسكندرية السكرتير العام لنقابة الصحفيين اللجنة المشرفة على الانتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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