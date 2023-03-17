10 مصابين في حادث تصادم بمدخل الإسماعيلية

أُصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، إثر تصادم سيارتين بمدخل مدينة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

البداية بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي تحمل رقم (ط ص ي - 5976) مع أخرى تحمل رقم (ر ق ج - 6375) بمدخل الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما دفع فرع هيئة إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المصادر الطبية بأن المصابين في حالة شبه مستقرة، بينما يجري الأطباء التحاليل والفحوصات اللازمة للمصابين والإشاعات قبل خروجهم من المستشفى؛ للاطمئنان على صحتهم.