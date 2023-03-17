الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مبادرة «كتف في كتف» تخفف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "كتف في كتف" التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم 33 كيانًا تنمويًا ومؤسسة مجتمع أهلي في مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اليوم الجمعة، وذلك احتفالًا بآلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 4 ملايين مساعدة غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك، بمثابة أكبر مبادرة في مجال الحماية الاجتماعية، قادرة على رسم البسمة على الوجوه، ودخول الطمأنينة للقلوب.

وأضاف "عاشور" أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، جاءت هذه المبادرة الرائعة كأداة ممتدة لمبادرة وصل الخير التي أُطلقت في شهر رمضان الماضي؛ تعزيزًا لبرامج الحماية الاجتماعية، ولتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد "عاشور" على أن هذه المبادرة تعتمد على التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء، وظهر ذلك من خلال التدخل السريع لتقديم المعونة والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا والذي يعد استثمارًا ناجحًا لجهود المجتمع المدني، وإعادة توظيف لدوره، وترسيخ لفعالية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية التي تقودها مصر.

مبادرة كتف في كتف عضو مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجتمع أهلي مصر

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