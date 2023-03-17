الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة beIN SPORTS News لمتابعة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة

beIN SPORTS
beIN SPORTS

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية beIN SPORTS News لمتابعة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوربي لربع النهائي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الواحد ضهرًا بتوقيت القاهرة.

يترقب عشاق الكرة فى أنحاء العالم مراسم قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك قرعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بعد انتهاء دور الـ16، ونستعرض لكم فى السطورالتالية أسماء الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي فى جميع البطولات الأوروبية.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية فى دوري أبطال أوروبا

  • ريال مدريد الإسباني
  • نابولي الإيطالي
  • بنفيكا البرتغالي
  • تشيلسي الإنجليزي
  • بايرن ميونيخ الألماني
  • إي سي ميلان الإيطالي
  • إنتر ميلان الإيطالي
  • مانشستر سيتي الإنجليزي

الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي 2023

  • يوفنتوس الإيطالي
  • مانشستر يونايتد الإنجليزي
  • إشبيلية الإسباني
  • فينورد الهولندي
  • باير ليفركوزن الألماني
  • سانت جيلواز البلجيكي
  • روما الإيطالي
  • سبورتنج لشبونة

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي المؤتمر الأوروبي 2023

  • نادي جينت البلجيكي.
  • نادي ليخ بوزنان البولندي.
  • فيورنتينا الإيطالي.
  • بازل السويسري.
  • وست هام يونايتد الإنجليزي.
  • نيس الفرنسي.
  • الكمار الهولندي.
  • أندرلخت البلجيكي.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا 2023 وموعد قرعة دور الـ8

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023

ينقل الاتحاد الأوروبي “ويفا” قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عبر صفحته الرسمية من خلال البث المباشر، كما تنقل قنوات بي إن سبورتس القرعة بشكل حصري فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تذاع مراسم إجراءات القرعة عبر قناة بي ان سبورتس الإخبارية beIN SPORTS News، ويستعرض لكم "الدستور" تردد القناة.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية beIN SPORTS News

اسم القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميز
beIN SPORTS Newsنايل سات1224527500
beIN SPORTS Newsسهيل سات1260427500

تردد قنوات bein sports المفتوحة على نايل سات

  • التردد: 11566
  • معدّل استقطاب الموجة: أفقي
  • معدّل الترميز: 27500
  • معدّل تصحيح الخطأ: 2/3
  • إشارة إرسال البث: DVB-S2
  • معدّل تردد الموجة: 8PSK.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي؟

أصبح من الممكن لفريقين من نفس البلد أن يلتقيا في هذه المرحلة، كما أن القرعة هي التي ستحدد الفريق صاحب مباراة الذهاب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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