الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سكرتير «الصحفيين»: توفير جميع التيسيرات لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات

الكاتب الصحفي ايمن
الكاتب الصحفي ايمن عبد المجيد

أكد أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، الجمعة، توفير جميع التسهيلات والتيسيرات لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات.

وطالب «عبدالمجيد»، أعضاء الجمعية العمومية، بالحرص على الحضور والمشاركة في الانعقاد، موضحاً أن التسجيل متاح حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبعدها سوف يتم المد لحين اكتمال النصاب القانوني.

وأشار إلى أن النصاب القانوني للانعقاد 25% (2335) من إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات وهم (9338).

وأكمل: كل من سيوقع بالجمعية العمومية يحصل على كارت إرشادي برقمه المسلسل ورقم اللجنة والطابق الموجود به اللجنة.

وأكد أن الزملاء الذين يخشون فوات موعد صلاة الجمعة في الطريق، يمكنهم الحضور مبكرًا، وتم تجهيز مكان للصلاة بالطابق الخامس.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي بدأت في تمام العاشرة، إقبالاً كثيفاً من أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل حضورهم.

كما حرص أغلبية المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وكان من بين أبرز الحضور خالد ميري، وخالد البلشي، المرشحان على مقعد نقيب الصحفيين.

وحضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد يحيى ومحمد السيد وممدوح الصغير وسامي عبدالراضي وعبدالرؤوف خليفة وجمال عبدالرحيم، وغيرهم، حرصًا على استقبال الناخبين.

وفي تمام العاشرة، فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة، باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية.

وينتخب أعضاء نقابة الصحفيين اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

اكتمال النصاب القانوني الجمعية العمومية للصحفيين السكرتير العام لنقابة الصحفيين الطابق الخامس الجمعية العمومية انتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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