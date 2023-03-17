الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكراه رحيله الـ11.. الكنيسة تعد فيلما تسجيليا عن البابا شنودة

الفيلم التسجيلي للبابا
الفيلم التسجيلي للبابا

تحيي الكنيسة يوم 17 مارس من عام، ذكرى نياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث، البطريرك 117 بين باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي رحل عن عالمنا منذ 11 عاماً. 

وأعلن مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث قداسة البابا شنودة الثالث، عن إنطلاق فيلم تسجيليًا لمعلم الأجيال البابا شنودة الثالث «من المغارة للأسقفية»، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالذكري الحادية عشر لرحيل البابا شنودة الثالث.

ويشارك في الفيلم عدد من الأسقفة من بينهم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وكان قد أعلن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس وقت ذاك يوم السبت 17 مارس 2012، وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وأضاف في بيان رسمي: «المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودع لأحضان القديسين معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نياحا لروحه والعزاء للجميع».

ويوم الأحد 18 مارس 2012 وضع جثمان البابا في كامل هيئته الكهنوتية، على كرسى القديس مار مرقس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإلقاء نظرة الوداع عليه. وأقيم أول قداس صباح الأحد في وجود الجثمان، ورأس الصلاة الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك، في حضور معظم أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

واستمر بقاء الجثمان على كرسى البابوية حتى يوم الثلاثاء 20 مارس 2012، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأقباط وزوار مصر لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا شنودة، وتم نقل جثمانه يوم الثلاثاء بطائرة عسكرية بقرار مصدق من المشير محمد حسين طنطاوي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون حيث أوصى بأن يدفن، إذ دفن في تابوت أهداه له بابا روما بندكت السادس عشر.

احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسقف عام كنائس وسط القاهرة الأنبا موسى أسقف الشباب الانبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الانبا موسي الانبا موسي أسقف الذكري الحادية عشر لرحيل البابا شنودة

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